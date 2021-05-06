Катунь24: В Барнауле изъяли 74 ящика санкционных груш

942,2 кг запрещённых к ввозу фруктов обнаружили и изъяли в двух торговых точках Барнаула.

Фото: пресс-служба Алтайской таможни

В ходе совместной проверки алтайские таможенники, сотрудники Россельхознадзора и транспортной прокуратуры обнаружили 74 ящика свежих груш сорта «конференция», по внешнему виду и таре упаковки схожих с товарами Евросоюза.

На некоторых ящиках при осмотре были выявлены следы первоначальной маркировки, удалённые механическим путём. Какие-либо документы на товар у продавцов отсутствовали.

С начала 2021 года сотрудники Алтайской таможни в одном из барнаульских магазинов изъяли более 25 кг европейских сыров, а на продуктовом рынке в Бийске более 250 кг санкционных яблок.

Катунь24