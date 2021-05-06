Катунь24: В барнаульском микрорайоне Затон из-за паводка перекрыли дорогу

Из-за подъема уровня воды в Оби временно ограничили движение по дороге на остров Шубинский в микрорайоне Затон, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Фото: Администрация Барнаула

По информации Алтайского ЦГМС, уровень воды в Оби по данным на 20:00 4 мая составляет 465 см над нулем водомерного поста.

На проезжей части установили ограждающие конструкции и дорожный знак «Въезд запрещён».

Автомобилисты могут проехать по понтонному мосту, сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.



Катунь24