ГОРНЯК22 06.05.2021
Алтайский край

Катунь24: В барнаульском микрорайоне Затон из-за паводка перекрыли дорогу

Горняк22
5 часов Ago

Из-за подъема уровня воды в Оби временно ограничили движение по дороге на остров Шубинский в микрорайоне Затон, сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

Фото: Администрация Барнаула

По информации Алтайского ЦГМС, уровень воды в Оби по данным на 20:00 4 мая составляет 465 см над нулем водомерного поста.

На проезжей части установили ограждающие конструкции и дорожный знак «Въезд запрещён».

Автомобилисты могут проехать по понтонному мосту, сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.
 

Катунь24

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