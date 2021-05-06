Катунь24: В России вновь решили ужесточить штрафы за превышение скорости

Правительство России вернулось к идее снижения до 10 км/ч порога, после которого водитель получает штраф за превышение скорости в городе. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

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Во время заседания правительственной комиссии вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа 2021 года предоставить «согласованную позицию» по вопросу снижения в городах нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 км/ч.

«Снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением ПДД, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения», — приводит издание выдержки из заявления пресс-службы столичного департамента транспорта.

В ведомстве привели данные ВОЗ, согласно которым вероятность летального исхода при наезде на пешехода на скорости 50 км/ч составляет 20 процентов, а при фактически допустимой — с учетом нештрафуемого порога — скорости 80 км/ч она увеличивается на 60 процентов.

«Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 километров в час, а с нештрафуемым порогом — все сто, у пешехода вообще нет шансов выжить», — пояснили в дептрансе.

Напомним, штраф за превышение на 10 км/ч исключили из КоАП с 2013 года, сейчас водителей штрафуют только за превышение скорости от 20 км/ч.

Катунь24