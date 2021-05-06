Катунь24: В Барнауле ремонтируют Змеиногорский тракт

Работы выполняют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Дорожники выполняют работы от улицы Аванесова до улицы Горнолыжной.

На первом этапе рабочие снимут старое покрытие и укрепят дефектные участки цементной смесью. Также планируется выложить тротуар по четной стороне дороги и велодорожки по нечетной стороне.

Всего на выполнение работ выделили 136 млн рублей.

Как пояснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, в Барнауле в рамках нацпроекта уже ведутся работы на четырех участках. Это мосты через реку Власиху по улице Мамонтова и через реку Барнаулку по улице Челюскинцев, дорога по проезду Северному Власихинскому.

Кроме этого, начался ремонт улицы Парфенова в Барнауле. Рабочие отремонтируют участок от Старого моста до улицы Воровского.

Всего в 2021 году будет отремонтировано 23 участка дорог, сообщили в пресс-службе администрации города.

Катунь24