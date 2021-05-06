Катунь24: В Барнауле прошёл международный фестиваль «Солнечный бал»

В этом году конкурс состоялся уже в 12 раз. Обычно это мероприятие собирает около полутора тысяч участников, но этот год из-за пандемии был не похож на предыдущие. Соревнования проходили в разных форматах – в очном и заочном.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле прошёл международный фестиваль «Солнечный бал»

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, на фестиваль приехали 29 коллективов из шести регионов России. Это около семисот участников. Еще 12 коллективов, в том числе из Казахстана и Санкт-Петербурга, соревновались заочно. Свои номера они снимали на видео и отправляли жюри.

«В прошлом году единственные в России провели мероприятие в заочном формате «Рио-Рита», когда наши участники снимали видеоролики под музыку военных лет, присылали нам, поэтому очень многие из членов жюри были как раз в заочном формате и участвовали как эксперты. В этом году им не составит труда оценить еще раз не такое большое количество номеров. Люди очень соскучились по живым выступлениям на сцене», – рассказала организатор фестиваля «Солнечный бал 2021» Лариса Любивая.

Больше всего призов в разных номинациях получили участники из Барнаула и Красноярского края. Есть среди победителей и коллективы из районов. По словам организаторов, в последние годы прослеживается явная тенденция. Крупные города зачастую представлены коллективами спортивного танца, а районы – ансамблями бального танца.

«Совершенно другие эмоции, не такие, когда ты смотришь в гаджет, смотреть выступления вживую приятнее для меня. В такое сложное время огромное количество коллективов приятно видеть, что ребятам нравится, много улыбок», – отметил танцор международного класса, участник и победитель ТВ проектов «Танцы со звездами» России и Исландии Максим Петров.

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