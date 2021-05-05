Катунь24: В Госдуме опровергли информацию о штрафах для дачников за сорняки на участках

Штрафы за сорняки на участках грозят только сельхозпроизводителям, дачников это никак не касается, пояснил журналистам ТАСС глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

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Сегодня, 4 мая 2021 года, во многих СМИ появилась информация со ссылкой на юриста компании «Генезис» Татьяну Мацукову об административных штрафах для дачников, которые не борются на своих участках с сорняками. В перечень попали борщевик, мята, одуванчики, ромашка и чертополох. Юрист ссылалась на постановление правительства № 1482 от 18 сентября 2020 года.

«Документ, который сейчас приводится многими СМИ, касается исключительно сельхозтоваропроизводителей и затрагивает сферу целевого или нецелевого использования земель сельхозназначения. Никакого отношения к дачникам этот документ не имеет», – пояснил Николай Николаев.

Он отметил, что в последнее время в законодательство регулирования сорных растений не вносилось никаких новых поправок.

«Бояться дачникам, что у них на участке вырастет ромашка или борщевик, не нужно. Что касается борщевика, то каждый дачник, я уверен, знает и сам борется с этим растением. Никаких санкций не нужно бояться и ожидать, оснований для этого просто нет», – заверил депутат.

Катунь24