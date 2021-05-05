ГОРНЯК22 05.05.2021
Алтайский край

Катунь24: В двух районах Барнаула ввели режим повышенной готовности из-за риска обрушения аварийных домов

Горняк22
7 часов Ago

Соответствующие постановления опубликованы на сайте городской администрации.

Фото: «Катунь 24»

Угроза обрушения появилась в девяти домах в Индустриальном и Железнодорожном районах по адресам:

  • ул. Жданова, 17 (с. Власиха)
  • ул. Советской армии, 64
  • ул. Матросова, 197
  • ул. Витебская, 16
  • ул. Рылеева, 5
  • ул. Смирнова, 5
  • ул. Северо-Западная, 11
  • 11 ул. Ярных, 50
  • ул. Юрина, 137

Специалисты каждый день оценивают состояние несущих конструкций зданий. 

В администрациях районов напоминают жителям этих домов о возможности получить компенсацию на оплату аренды другого жилья.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Катунь24: Дневники #хочунак24: как не потерять дар речи перед камерой или публикой?

Катунь24: Дневники #хочунак24: как не потерять дар речи перед камерой или публикой?

Горняк22
7 часов Ago
Как справиться с волнением? Как отвлечься от мешающих эмоций во время интервью? Участникам проекта #хочунак24 рассказали тренер по публичным выступлениям Александр Грин и художественный руководитель «Крепостного театра»...

Читать по теме:

ВТОПЕ: