Катунь24: В двух районах Барнаула ввели режим повышенной готовности из-за риска обрушения аварийных домов
Соответствующие постановления опубликованы на сайте городской администрации.
Фото: «Катунь 24»
Угроза обрушения появилась в девяти домах в Индустриальном и Железнодорожном районах по адресам:
- ул. Жданова, 17 (с. Власиха)
- ул. Советской армии, 64
- ул. Матросова, 197
- ул. Витебская, 16
- ул. Рылеева, 5
- ул. Смирнова, 5
- ул. Северо-Западная, 11
- 11 ул. Ярных, 50
- ул. Юрина, 137
Специалисты каждый день оценивают состояние несущих конструкций зданий.
В администрациях районов напоминают жителям этих домов о возможности получить компенсацию на оплату аренды другого жилья.