Катунь24: В центре Барнаула откроют новый торговый центр в старом здании

Долгое время здание, расположенное на проспекте Красноармейском, 26, не работало и портило облик города. Вскоре его откроют после реконструкции, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

Раньше в этом здании располагался торговый центр «Грааль». В 2018 здесь сменился собственник и началась реконструкция. На визуализации, которую подготовила мастерская Александра Деринга «Классика», видно, что облицовка здания будет выполнена в коричневых и оранжевых цветах. Видна и вывеска с новым названием торгового центра — Green.

В настоящий момент работы ведутся как внутри, так и снаружи здания, а также обустраивается прилегающая территория.

Катунь24