ГОРНЯК22 05.05.2021
Алтайский край

Катунь24: В каких случаях иностранцы могут лишиться российского гражданства? Разъяснение МВД

Горняк22
7 часов Ago

Иностранцам могут аннулировать российское гражданство, в случае если на этапе его получения они подали ложные сведения, либо же если паспорт был получен ради осуществления угрожающей конституционному строю деятельности, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Фото: Катунь 24

«Решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене в случае, если будет установлено, что данное решение принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений, а также если заявитель не имел намерения нести обязанности, установленные законодательством РФ для граждан РФ, а целью приобретения гражданства России являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ», — сообщили в пресс-центре.

Также в МВД обратили внимание, что использование подложных документов или сообщение заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке. В таком случае гражданство РФ считается недействительным.

В ведомстве также добавили, что с 2020 года по настоящее время больше 280 человек лишили российского гражданства. Всего же в 2020 году гражданами страны стали больше 656 тысяч человек.

Катунь24

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