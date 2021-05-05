Катунь24: Врач рассказал, опасно ли спать рядом со смартфоном

Чтобы не возбуждать нервную систему и подготовить организм ко сну, не стоит использовать гаджеты за час–два до сна, об этом рассказал агентству «Прайм» врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков.

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«Просмотр новостей и любые стрессовые ситуации лучше отложить на следующий день. Гаджеты с собой в постель брать не следует. Все посторонние дела — просмотр телевизора, даже чтение с листа — все должно быть вне постели. Кровать должна использоваться только для сна», — отметил врач.

Если вы проснулись ночью, то не стоит брать телефон или смотреть на часы, чтобы проверить, сколько проспали и сколько еще осталось. По мнению врача, это также возбуждает нервную систему, а яркий свет от экрана разрушает мелатонин.

Максим Новиков рекомендовал отказаться от умных гаджетов, которые определяют фазы сна, поскольку их достоверность не доказана и на практике «приборы демонстрируют противоречивые результаты, не совпадающие с реальной картиной». Чтобы проанализировать сон, отмечает врач, нужно использовать показатели разных датчиков, а с часами на запястье не проведешь глубокое исследование. Золотым стандартом в таком случае является полисомнография, считает врач.

Для профилактики бессонницы стоит изменить привычки: не пить кофе после 18:00, не заниматься силовыми упражнениями перед сном. За полчаса до сна взрослым желательно отложить электронные устройства и девайсы, а детям – минимум за час, отметил Новиков.

Катунь24