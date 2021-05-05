ГОРНЯК22 05.05.2021
Алтайский край

Катунь24: В России шестилетний ребенок за рулем автомобиля насмерть сбил свою мать

Горняк22
7 часов Ago

Инцидент произошел 2 мая 2021 года в городе Щигры Курской области недалеко от кладбища.

Фото: pixabay.com

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД, 28-летняя женщина вышла из автомобиля ВАЗ, а ключи зажигания оставила в замке. В этот момент в легковушке находился ее 6-летний сын. Мальчик пересел за руль и нажал на педаль газа. Машина двинулась задним ходом, сбила женщину и врезалась в другую машину.

Женщину зажало между двумя автомобилями. Молодую мать увезли в больницу, но спасти врачам ее не удалось.

Катунь24

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