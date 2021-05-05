Катунь24: В лесу под Новосибирском грибники нашли редкий краснокнижный гриб

Найденный гриб — это саркосома шаровидная, которая занесена в региональные и федеральную Красные книги.

Фото: НГС

Фотографиями гриба с журналистами «НГС.Новости» поделился читатель.

Такая находка в новосибирском лесу — большая редкость. Ранее этот гриб находили только пару раз в районе Академгородка.

Автор справочника грибов Mycology.su Татьяна Бульонкова отметила, в регионе проходит граница ареала этого вида. Его особенность в том, что он может не показываться десятилетиями, а потом дать большой урожай.

Саркосома шаровидная — вид аскомицетовых грибов из семейства саркосомовых. Плодоносят они с мая по июль.

Катунь24