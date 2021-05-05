ГОРНЯК22 05.05.2021
Алтайский край

Катунь24: В лесу под Новосибирском грибники нашли редкий краснокнижный гриб

Горняк22
7 часов Ago

Найденный гриб — это саркосома шаровидная, которая занесена в региональные и федеральную Красные книги.

Фото: НГС

Фотографиями гриба с журналистами «НГС.Новости» поделился читатель.

Такая находка в новосибирском лесу — большая редкость. Ранее этот гриб находили только пару раз в районе Академгородка.

Автор справочника грибов Mycology.su Татьяна Бульонкова отметила, в регионе проходит граница ареала этого вида. Его особенность в том, что он может не показываться десятилетиями, а потом дать большой урожай.

Саркосома шаровидная — вид аскомицетовых грибов из семейства саркосомовых. Плодоносят они с мая по июль.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Катунь24: Дневники #хочунак24: как не потерять дар речи перед камерой или публикой?

Катунь24: Дневники #хочунак24: как не потерять дар речи перед камерой или публикой?

Горняк22
7 часов Ago
Как справиться с волнением? Как отвлечься от мешающих эмоций во время интервью? Участникам проекта #хочунак24 рассказали тренер по публичным выступлениям Александр Грин и художественный руководитель «Крепостного театра»...

Читать по теме:

ВТОПЕ: