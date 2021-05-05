Катунь24: В лесу под Новосибирском грибники нашли редкий краснокнижный гриб
Найденный гриб — это саркосома шаровидная, которая занесена в региональные и федеральную Красные книги.
Фото: НГС
Фотографиями гриба с журналистами «НГС.Новости» поделился читатель.
Такая находка в новосибирском лесу — большая редкость. Ранее этот гриб находили только пару раз в районе Академгородка.
Автор справочника грибов Mycology.su Татьяна Бульонкова отметила, в регионе проходит граница ареала этого вида. Его особенность в том, что он может не показываться десятилетиями, а потом дать большой урожай.
Саркосома шаровидная — вид аскомицетовых грибов из семейства саркосомовых. Плодоносят они с мая по июль.