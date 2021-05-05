Катунь24: В Бийске проверили соблюдение масочного режима в городском транспорте и на рынке
Сотрудники Роспотребнадзора совместно с полицией и администрацией Бийска проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в общественных местах, в которых собирается большое количество людей.
Фото: Роспотребнадзор
Согласно закону, водители и кондукторы общественного транспорта обязаны находиться на рабочем месте в масках. Должны их носить и пассажиры.
Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что в последнем рейде нарушений на городском транспорте наукограда выявлено не было, противоэпидемические мероприятия водителями и кондукторами выполняются.
Во время рейда по центральному рынку был составлен один протокол на продавца, осуществлявшего продажу без средств индивидуальной защиты.
Рейды Роспотребнадзора в Бийске, Бийском, Зональном, Ельцовском, Красногорском, Солтонском и Целинном районах по соблюдению масочного режима и других противоэпидемических мер в местах массового скопления людей будут продолжены.