Катунь24: В Бийске проверили соблюдение масочного режима в городском транспорте и на рынке

Сотрудники Роспотребнадзора совместно с полицией и администрацией Бийска проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в общественных местах, в которых собирается большое количество людей.

Фото: Роспотребнадзор

Согласно закону, водители и кондукторы общественного транспорта обязаны находиться на рабочем месте в масках. Должны их носить и пассажиры.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что в последнем рейде нарушений на городском транспорте наукограда выявлено не было, противоэпидемические мероприятия водителями и кондукторами выполняются.

Во время рейда по центральному рынку был составлен один протокол на продавца, осуществлявшего продажу без средств индивидуальной защиты.

Рейды Роспотребнадзора в Бийске, Бийском, Зональном, Ельцовском, Красногорском, Солтонском и Целинном районах по соблюдению масочного режима и других противоэпидемических мер в местах массового скопления людей будут продолжены.

Катунь24