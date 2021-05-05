Катунь24: В Барнауле увековечат память погибшего сотрудника ГИБДД

Стены спортивного зала ГИБДД раскрасят цветными красками. Фонд греко-римской борьбы имени заслуженного тренера Кишицкого совместно с благотворительным фондом «Мы за cпорт» запускают пилотный проект. Планируется увековечить память Раффи Исраеляна, спортсмена, сотрудника ГИБДД, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Его портрет изобразят на стене спортзала.

Embedded video for В Барнауле увековечат память погибшего сотрудника ГИБДД

8 сентября 2015 года Раффи преследовал машину, которой управлял нетрезвый водитель. Когда поравнялись автомобили, водитель резко ударил по патрульному автомобилю, которым управлял Раффи. Он не справился с управлением, слетел в кювет. И врезался в рекламную конструкцию. В результате происшествия получил травмы, несовместимые с жизнью.

В этом году с 21 мая в Барнауле в пятый раз будет проходить краевой чемпионат по греко-римской борьбе имени Раффи Исраиляна. Организаторы – фонд имени Кишицкого. Совместно с фондом «Мы за спорт» они хотят создать панно. Уже готов эскиз.

Для реализации проекта требуется 250-300 тысяч рублей. Открыт сбор денег. Все, кто готов помочь, могут обратиться в благотворительный фонд «Мы за спорт» по телефону 99-39-69 или написать в инстаграм.

Катунь24