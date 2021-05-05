Катунь24: В Барнауле купили исторический особняк «Русский чай» за 15,6 млн рублей

Он находится по адресу: проспект Красноармейский, 8.

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Как сообщает «Алтапресс», Дом купца Шадрина, в котором долгое время располагался ресторан «Русский чай», выкупила на торгах фирма УК «Труд и природа Алтая». Основной вид деятельности фирмы — рестораны и услуги по доставке продуктов питания. Что планирует разместить новый собственник в здании, пока неизвестно.

Отмечается, что всего на торги поступило четыре заявки. Однако одну, поданную Павлом Струковым, отклонили из-за отсутствия декларации о соответствии требованиям.

В итоге в аукционе трое: строительная компания «Селф» Нодара Шонии, УК «Труд и природа Алтая» и физлицо Антон Переверзев. Наибольшую цену — 15,629 млн рублей – предложила УК «Труд и природа Алтая».

Катунь24