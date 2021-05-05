ГОРНЯК22 05.05.2021
Алтайский край

Катунь24: В Барнауле ограничили движение в Ленточном бору из-за ремонта

Горняк22
7 часов Ago

4 мая дорожники продолжили проводить ремонтные работы на участке дороги от улицы Власихинской до улицы Кутузова.

Фото: pixabay.com

Участников дорожного движения просят заблаговременно выбирать альтернативные пути объезда данного участка для исключения заторов и аварийных ситуаций.

Также «Алтайавтодор» сообщает, что в Алтайском крае ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге Н-2003 Красногорское – Карагайка – Ивановка км 13+500 – км 14+300 и км 1+690 – км 1+790 по причине высокого уровня воды в р. Чапша в Красногорском районе.

Катунь24

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