Катунь24: В Камне-на-Оби пройдёт легкоатлетический пробег

7 мая в Камне-на-Оби состоится пробег «В честь героев былых времён», посвящённый Дню Победы. Об этом сообщают «Каменские известия».

Фото: «Каменские известия»

Горожане начнут бежать в 10:00 с ул. Пушкина, 31. Финишная черта — набережная Оби. Маршрут пролегает по проезжей части улиц Ленина, Гагарина, Колесникова, Пушкина.

К участию в мероприятии приглашаются все желающие. Заявки необходимо прислать до 6 мая по электронному адресу kamdyussh@mail.ru.

Катунь24