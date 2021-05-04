ГОРНЯК22 04.05.2021
Алтайский край

Катунь24: В Камне-на-Оби пройдёт легкоатлетический пробег

Горняк22
8 часов Ago

7 мая в Камне-на-Оби состоится пробег «В честь героев былых времён», посвящённый Дню Победы. Об этом сообщают «Каменские известия».

Фото: «Каменские известия»

Горожане начнут бежать в 10:00 с ул. Пушкина, 31. Финишная черта — набережная Оби. Маршрут пролегает по проезжей части улиц Ленина, Гагарина, Колесникова, Пушкина.

К участию в мероприятии приглашаются все желающие. Заявки необходимо прислать до 6 мая по электронному адресу kamdyussh@mail.ru.

Катунь24

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