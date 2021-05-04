ГОРНЯК22 04.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Врач назвал три скрытых симптома сердечно-сосудистых заболеваний

Горняк22
8 часов Ago

Кардиолог Дмитрий Напалков рассказал, какие симптомы могут указывать на опасные заболевания. Его слова приводит «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Так, по словам специалиста, к ним относятся повышенное давление при нормальном самочувствии, нарушение сердечного ритма и предобморочное состояние. Медик считает, что списывать на переутомление или смену погоды повышенное давление при нормальном самочувствии не стоит, а лучше обратиться к врачу.

Также необходимо обращать внимание на проблемы с аритмией.

«Когда аритмия возникает, повышается риск тромбообразования в сердце. Этот тромб может оторваться, полететь и фактически полностью перекрыть просвет любого сосуда», — объясняет специалист.

Предобморочное состояние также может быть связано с серьёзной аритмией. Напалков призвал обращать особое внимание на подобное во второй половине жизни. Он отметил, что такое состояние может быть нетипичным проявлением инфаркта миокарда или инсульта.

Катунь24

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