Катунь24: В Барнауле задержали мужчину, который пытался сбыть героин

Полицейские задержали ранее судимого за грабёж жителя Барнаула 1986 года рождения. В ходе личного досмотра у него изъяли восемь свёртков, перемотанных изолентой.

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Согласно заключению экспертизы, в свёртках оказался героин массой 1,78 грамма. По месту жительства задержанного оперативники обнаружили десять шприцов и полиэтиленовый пакет с остатками вещества, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники полиции установили места тайников-закладок и изъяли четыре полимерных свёртка, в которых находился героин массой 1,22 грамма, что подтвердила последующая экспертиза. По признанию мужчины, он являлся розничным закладчиком интернет-магазина и таким образом намеревался сбыть запрещённые вещества. Молодого человека заключили под стражу.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств» и по пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт наркотических средств, совершенные в значительном размере».

Катунь24