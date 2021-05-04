Катунь24: Выставка необычных произведений мастеров пройдёт в Алтайском крае

24 июля 2021 года в Сростках в рамках Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» впервые пройдёт выставка-ярмарка мастеров «Чудики».

Фото: официальный сайт Алтайского края

Выставку организовывают Государственный Российский Дом народного творчества имени Василия Поленова и Алтайский государственный Дом народного творчества. Принять участие в проекте могут мастера со всей России старше 18 лет. Прошедшим отборочный этап направляют приглашения в финальный этап. Приём заявок по многочисленным просьбам участников продлили до 31 мая, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Участниками Всероссийской выставки-ярмарки «Чудики» станут народные мастера, чьи произведения не вписываются в существующие традиции и каноны профессионального искусства, с неутомимой выдумкой, умными руками и затейливой фантазией, отмечают организаторы проекта.

Катунь24