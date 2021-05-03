Катунь24: В Барнауле в рамках нацпроекта начали ремонт двора

Речь идет о дворе по ул. Островского, 15.

Фото: Пресс-служба администрации Барнаула

1 мая рабочие приступили к разметке территории и демонтажу бордюров. Во дворе планируют заменить бордюрный камень, асфальтовое покрытие внутридворового проезда, а также обустроить современный детский игровой комплекс, установить скамейки и урны.

Отметим, работы в рамках национального проекта в Ленинском районе уже ведутся во дворе дома по ул. Юрина, 257.

Как сообщают в пресс-службе администрации города, всего в районе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году запланированы работы на 23 дворовых территориях. Это почти в два раза больше, чем в 2020 году. В Барнауле будет благоустроено 65 дворов.

Катунь24