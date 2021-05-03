Катунь24: В Алтайском крае полицейские задержали рыбака-браконьера

Ущерб, который мужчина нанес окружающей среде, оценивается примерно в 40 500 рублей.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Полицейские задержали 64-летнего мужчину, проживающего в селе Стуково Павловского района, когда он возвращался с рыбалки. В автомобиле у мужчина находились незаконные орудия лова и 48 «трофеев»: караси, язь и лещ.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Подозреваемый дал признательные показания и возместил весь материальный ущерб, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24