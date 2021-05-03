Катунь24: Врач рассказал, при каких симптомах необходимо вызывать скорую

Если вы почувствовали боль в грудной клетке, неприятные ощущения в животе, внезапное появление потливости, головокружение, перекос уголка рта, а ваша речь стала смазанной – необходимо незамедлительно обратиться к врачу скорой помощи. Об этом сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова столичного департамента здравоохранения Николай Плавунов.

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«Если пациент понимает, что его состояние для него нехарактерно, например, боль в грудной клетке, выраженные боли в животе, внезапное появление потливости, внезапное появление головокружения. Если вы, находясь с вашим родственником, видите, что у него перекосился уголок рта или появляется смазанная речь – все это причина тяжелого заболевания. Конечно, нужно немедленно реагировать», — сказал Плавунов, отвечая на вопрос, есть ли какие-то симптомы, при которых обращение к медикам должно быть незамедлительным.

Катунь24