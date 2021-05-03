Катунь24: В России решили ужесточить правила воинского учёта

Призывников обяжут самостоятельно приходить в военкомат.

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Соответствующий законопроект готовится в Госдуме ко второму чтению. Поправки предлагается внести в КоАП.

«Проект федерального закона № 361804-7, в частности, предусматривает, что граждане, подлежащие призыву на военную службу, в определённых указанным законопроектом случаях, обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат для сверки данных воинского учета, где им может быть вручена повестка под расписку», — говорится в документе.

Отмечается, что изменения коснутся призывников и тех, кто находится в запасе. Запасники должны будут ставить военкома в известность о важных событиях в своей жизни: переездах, свадьбах, разводах, карьерном росте.

«Инициатива предусматривает, что граждане, подлежащие призыву на военную службу, в определенных случаях обязаны самостоятельно являться в военкомат. Поводом к привлечению гражданина к административной ответственности может стать сам факт неявки гражданина на мероприятия, связанные с постановкой на воинский учет и призывом на военную службу», — цитирует «Российская газета» председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

Отмечается, что штраф за неявку будет составлять от 500 рублей до 3 тысяч рублей. Поводом возбуждению дела об административном правонарушении может стать несообщение в установленный срок данных об изменении места работы, семейного положения, образования, о переезде на новое место жительства, пояснил Груздев.

Катунь24