ГОРНЯК22 04.05.2021
Алтайский край

Катунь24: В Барнауле пройдет «БарнеоВелоФест»

Горняк22
16 часов Ago

Мероприятие «БарнеоВелоФест», посвященное открытию велосипедного сезона, состоится в понедельник, 10 мая 2021 года, в барнаульском парке «Изумрудный» (проспект Комсомольский, 128).

Фото: pixabay.com

Гостей праздника ждет массовый велопробег, ежегодный детский кубок по правилам дорожного движения «Велопульсики», драг-рейсинг на велосипедах, викторины, забег на самокатах, квесты, эстафеты и детские квадроциклы (мини-трасса). Победителей наградят призами, сообщают в пресс-службе администрации Барнаула.

Открытие «БарнеоВелоФеста» запланировано на 12:00.

Мероприятие проводят для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесного транспорта. 

Справка: по данным отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения за 2020 год в Барнауле с участием велосипедистов зарегистрировано 59 дорожно-транспортных происшествий. Телесные повреждения различной степени тяжести в них получили 60 человек, в том числе 25 детей.

Катунь24

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