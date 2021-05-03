Катунь24: В Алтайском крае открыли пассажирскую навигацию
С 30 апреля начались пассажирские перевозки по нескольким направлениям: Барнаул — Рассказиха, Барнаул — Бобровка, Барнаул — Кокуйское.
Фото: Министерство транспорта Алтайского края
Как рассказал директор Барнаульского речного порта Александр Крук, в связи с эпидемиологической обстановкой пассажиропоток в 2020 году значительно сократился по сравнению с 2019 годом. Предполагается, что в предстоящем сезоне речным транспортом в регионе воспользуются больше 120 тысяч человек.
В время подготовки к навигации в регионе провели ремонт флота и береговой обстановки на 900 плавучих и береговых сигнальных знаках для безопасности движения.
Ежегодно Правительство Алтайского края выделяет средства на погашение убытков, полученных от перевозки пассажиров на пригородных линиях. В этом году финансовая поддержка составит более 11 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства края.
Как отмечают в Министерстве транспорта региона, навигационный период грузовых перевозок речным транспортом начался 26 апреля. К сезону отремонтировали 38 единиц технического флота, корректировку лоцманских карт, составили план путевых работ.
«В прошлом году перевезено 890 тонн груза, для нас это хороший показатель, но мы можем больше. Поэтому в текущем году планируем превысить результат 2020 года и перевезти 1 миллион тонн», — уточняет начальник Барнаульского района водных путей и судоходства Александр Чуприн.
Напомним: с 2015 года в Алтайском крае действует уникальное соглашение о сотрудничестве в сфере реализации проекта развития инфраструктуры внутреннего водного транспорта в границах региона.
Одно из новых поручений Президента России Владимира Путина — разработка национального проекта «Внутренний водный транспорт», направленного на развитие речной отрасли. Все мероприятия, выполняемые в Алтайском крае, согласуются с концепцией будущего нацпроекта.