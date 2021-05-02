Катунь24: В России планируют установить минимальную розничную цену на весь алкоголь

Сейчас ценовой минимум установлен лишь на напитки с содержанием спирта выше 28% и на игристые вина.

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Введение минимальной планки на менее крепкий алкоголь возможно только после корректировки договора о ЕАЭС. Минфин уже подготовил проект изменений в этот документ, сообщил «Известиям» заместитель директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного рынка министерства Александр Коробутов на совещании по проблемам пивоваренной отрасли.

«Данные изменения были согласованы всеми в Российской Федерации, и уже шло обсуждение, оно идет и на межгосударственной основе между представителями [стран ЕЭАС], но, к сожалению, на последнем совещании представитель Федеральной антимонопольной службы высказал сомнение о целесообразности <…> внесения таких изменений в договор [о ЕАЭС]», — отметил Александр Коробутов.

Одна из целей введения нижнего порога розничной стоимости на алкоголь — понижение ценовой конкуренции подпольных и добросовестных производителей. Таким образом у последних сохранится уровень доходности, несмотря на то, что недобросовестные производители не патят акцизы. Вторая причина возможно связана с ограничением доступности спиртных напитков для населения, в особенности для молодежи старше 18 лет. При МРЦ многие промоакции станут или невыгодными, или невозможными.

Катунь24