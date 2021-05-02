Катунь24: В Барнауле спасли маленького ребенка, вышедшего на подоконник 3 этажа

Малыша подхватили с соседнего балкона.

Фото: Barnaul 22

О произошедшем сообщают подписчики группы Barnaul 22 во «Вконтакте». Ребёнка заметили горожане, проходящие мимо дома по адресу А.Петрова, 202.

Малыш находился в квартире на 3 этаже. Он высовывался из открытого окна и выходил на подоконник. Барнаульцы вызвали полицейских, вместе с которыми приехала бригада Скорой помощи.

Спасатели поднялись в соседнюю квартиру. Там им и удалось подхватить ребенка с балкона. В этом же время под окном растянули покрывало, чтобы поймать ребенка в случае его неосторожности.

После спасения малыша передали врачам скорой помощи. О том, где в этот момент находились родители ребёнка, не уточнется.

Катунь24