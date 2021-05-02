Катунь24: В Барнауле начали обновлять дорожную разметку

За весь сезон дорожники нанесут 97,5 тыс. кв. м. разметки в городе.

Фото: barnaul.org

В первоочередном порядке разметку обновят на основных магистралях города, исходя из погодных условий, уточняет пресс-служба горадминистрации.

Так, до 9 мая 2021 дорожники планируют выполнить работы на проспектах Социалистическом, Ленина, Строителей, Красноармейском, Комсмольском, а также на улицах Молодежной, Димитрова, Чкалова, Гоголя, Партизанской и Никитина. В течение текущего дорожно-строительного сезона запланировано нанесение 97,5 тыс. кв. м. разметки, в том числе 17,4 тыс. кв. м. – из износостойких материалов.

Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде участков улично-дорожной сети, на которых осуществляются работы по нанесению дорожной разметки, и соблюдать требования дорожных знаков.



Катунь24