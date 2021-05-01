Катунь24: В Алтайском крае оштрафовали банк за незаконную рассылку рекламы

Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю привлекло к административной ответственности Азиатско-Тихоокеанский банк за рассылку СМС-сообщений без согласия абонента.

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Факт нарушения Федерального закона «О рекламе» в действиях АО «АТБ» установили по итогам рассмотрения дела, возбужденного в результате рассмотрения заявления гражданина РФ, получившего рекламное сообщение с предложением об оформлении кредитной карты в банке.

Заявителя удивило предложение финансовых услуг от организации, клиентом которой он никогда не являлся. Согласия на получение рекламы посредством телефонной связи он также не давал.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что телефон заявителя был указан в качестве контактного при оформлении кредита в банке близким родственником гражданина. Банк признал, что заявитель действительно не является его клиентом, а направление рекламного СМС-сообщения с предложением своих услуг объяснил техническим сбоем системы рассылки.

За допущенное нарушение банк привлекли к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 100 тысяч рублей, рассказали в алтайском УФАС.

Катунь24