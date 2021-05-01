ГОРНЯК22 02.05.2021
Алтайский край

Катунь24: В Минздраве разработали новые правила медосмотра водителей

Горняк22
16 часов Ago

Теперь перед получением водительского удостоверения кандидатов будут проверять на хронический алкоголизм и наличие в организме запрещенных наркотических веществ: опиатов, каннабиноидов, кокаина и метадона.

Фото: pixabay.com

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект приказа Минздрава.

По данным СМИ, россиян будут направлять на исследования, если врач заметит признаки хронического алкоголизма. Отмечается, что процедура будет обязательной для автовладельцев после лишения прав, например, за пьяное вождение.

Если результаты будут положительными, то кандидата в водители направят на обследование в специализированную клинику для постановки диагноза.

Еще одним новым испытанием станет проверка мочи на наличие психоактивных веществ. Это необходимо будет сделать тем гражданам, у кого врач выявит признаки наркозависимости, и тем, кто возвращает права после лишения.

Отмечается, что новый приказ вступит в силу с 1 января 2022 года. Сейчас документ проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве.

Катунь24

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