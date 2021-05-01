Катунь24: В Барнауле высадили ели в память о погибших в Великой Отечественной войне

Международная акция «Сад памяти» прошла в Барнауле. В Алтайском крае в этом году планируют высадить больше 500 тысяч деревьев. В акции принял участие и губернатор Виктор Томенко.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле высадили ели в память о погибших в Великой Отечественной войне

Глава региона высадил ель вместе с ветераном войны Матреной Егоровной Андрейченко. Цель «Сада памяти» — увековечить память о каждом из 27 миллионов погибших в боях Великой Отечественной войны. Акция проходит уже второй год подряд.

Также на Мемориале Славы прошёл общегородской субботник. Волонтеры, общественники, школьники и сотрудники различных ведомств привели территорию в порядок.

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