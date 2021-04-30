ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Катунь24: Виктор Томенко выступил с отчётом о деятельности правительства Алтайского края в 2020 году

Горняк22
8 часов Ago

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил на 53-й сессии АКЗС с ежегодным отчётом о деятельности правительства края в 2020 году. Депутаты отчёт поддержали. Впрочем, не без замечаний.

Фото: Катунь 24

Определяющим фактором влияния на экономику и общественную жизнь региона и всей страны в 2020 году стала пандемия коронавируса. На различные антикризисные меры регион из разных источников получил в целом около 40 миллиардов рублей. Поддержку получили различные категории людей. В том числе семьи с детьми. Из-за санитарных ограничений ряда показателей не удалось достичь, однако, если углубиться в аналитику, осознаёшь, что ключевые отрасли вышли в плюс. В промышленности совокупная прибыль выросла на 12 % и составила 27,5 миллиарда рублей. Аграрии региона убрали урожай зерновых в объёме почти 4 миллиона тонн.

Поэтапно развиваются и другие сферы экономики. В 2020 году ещё 10 тысяч жителей Алтайского края стали пользоваться природным газом. Виктор Томенко также напомнил, что правительству удалось подписать соглашение с большим «Газпромом». В ближайшую пятилетку энергокомпания вложит в газификацию региона порядка 60 миллиардов рублей. Со своей стороны губернатор предложил увеличить объём поддержки для граждан на подключение газа – эту инициативу высоко оценили присутствующие депутаты федерального парламента.

Острой остаётся в крае кадровая проблема. Особенно в небольших городах и сёлах. Зарплата муниципальных служащих крайне низкая, и привлечь на ответственные должности квалифицированных специалистов зачастую сложно. Поэтому Виктор Томенко анонсировал повышение зарплат в этой сфере на 15 %. Он также отметил, что повышение уровня оплаты труда бюджетников должно стать ориентиром и для бизнеса. В парламенте считают, что с 2018 года удалось ситуацию улучшить, но работы впереди много.

Единороссы в АКЗС поддержали отчёт губернатора. Руководитель фракции в краевом парламенте Сергей Приб особо отметил качество управления финансами в правительстве. Регион почти не имеет долгов по бюджетным и коммерческим кредитам. И это наконец принесёт плоды.

Руководители других фракций отметили как положительные моменты в работе правительства, так и указали на необходимость решения некоторых проблем.

Виктор Томенко поблагодарил всех, благодаря кому Алтайский край достойно прошёл испытания 2020 года. Прежде всего врачей, волонтёров – тех, кто и сегодня продолжает спасать жизни. А критику депутатов воспринял сдержанно и поблагодарил за плодотворную совместную работу.

Катунь24

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