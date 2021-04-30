Катунь24: В Барнауле перекроют проспект Строителей
Дорога будет закрыта на время проведения легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Алтайская правда».
Фото: barnaul.org
Движение перекроют для всех видов транспорта по четной и нечетной сторонам проспекта Ленина в границах проспекта Строителей до улицы Гоголя. Участников дорожного движения просят быть внимательными, планируя поездки, по возможности выбирать заранее маршруты объезда, напоминает пресс-служба городской администрации.
Улица будет перекрыта 1 мая 2021 года с 10 до 15 часов.