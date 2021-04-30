Катунь24: В Барнауле перекроют проспект Строителей

Дорога будет закрыта на время проведения легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Алтайская правда».

Фото: barnaul.org

Движение перекроют для всех видов транспорта по четной и нечетной сторонам проспекта Ленина в границах проспекта Строителей до улицы Гоголя. Участников дорожного движения просят быть внимательными, планируя поездки, по возможности выбирать заранее маршруты объезда, напоминает пресс-служба городской администрации.

Улица будет перекрыта 1 мая 2021 года с 10 до 15 часов.

Катунь24