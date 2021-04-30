Катунь24: Врач назвал самые опасные бытовые приборы

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, какую опасность может представлять бытовая техника.

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Как отметил специалист, сейчас сложно сказать, как именно электромагнитые волны влияют на самочувствие человека. Но, например, холодильники, наоборот, помогли снизить число заболеваний.

«Раньше, чтобы долго хранить пищу, ее засаливали, что приводило к раку желудка. Сегодня эта необходимость отпала. Раньше на первом месте по онкологии был рак желудка, а сейчас — рак легких», — цитирует врача РИА Новости.

Нанести вред организму может регулярное использование обогревателя, поскольку этот прибор снижает уровень влажности в помещении. Слизистая носа пересыхает и не защищает от инфекций. Также сухой воздух может вызвать серьезные проблемы с глазами.

Неправильная установка кондиционеров может привести к простудным заболеваниям и усугубить астму или аллергию. Также в фильтрах этих приборов могут скапливаться микроорганизмы — возбудители инфекций, подытожил врач.

Катунь24