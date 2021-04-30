Катунь24: В Алтайском крае из-за паводка закрыто два участка дорог
Трассы для движения автомобилей перекрыты из-за затопления и частичного разрушения.
Фото: instagram.com/mintrans22
Ограничено движение на трассе Красногорское – Карагайка – Ивановка в связи с затоплением и разрушением участка дороги, сообщает региональный Минтранс. Дорожники Юго-Восточного ДСУ проведут мероприятия по отсыпке дорожного полотна инертными материалами для восстановления проезда.
Кроме того, остаётся закрыта дорога Алейск – Безголосово – К13 в Алейском районе. Есть альтернативный проезд.
Паводковая обстановка по дорогам Алтайского края находится на контроле регионального Минтранса. Актуальную информацию о проезде можно уточнять по номерам телефонов:
- дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
- дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
- дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;
- дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.