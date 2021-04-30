Катунь24: В Барнауле обследуют дороги, отремонтированные по нацпроекту

Ежегодно в весенний период комиссия, в состав которой входят представители подрядных организаций, выполнявших работы, администрации города Барнаула, центральной строительной лаборатории КГКУ «Алтайавтодор», ФКУ УПРДОР «Алтай», Общероссийского народного фронта, Барнаульской городской Думы, общественности и СМИ, проводит обследование гарантийных дорог.

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В 2021 году обследование проводится с 12 по 30 апреля.

По состоянию на 29 апреля выполнено обследование 142 объектов (209,9 км) из 151 (222,5 км), что составляет 94 %. Обследование объектов планируется завершить до конца апреля. По итогам обследований подрядным организациям выдаются предписания на устранение до 1 июня выявленных дефектов в рамках гарантийных обязательств, объяснили в администрации Барнаула.

Так, например, дефект дорожного покрытия в районе остановки «ул. Северо-Западная» на улице Антона Петрова будет устранен подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств за счёт собственных средств в ближайшее время.

Поперечные температурные трещины, которые образовались в осенне-зимний период на дорогах города, в том числе и на улице Советской армии, не считаются дефектом дорожного полотна и возникают в связи с температурными расширениями дорожного покрытия. Данные трещины проливаются битумом в рамках работ по текущему содержанию уличной дорожной сети Барнаула.

Катунь24