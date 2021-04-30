ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Катунь24: В Барнауле отремонтируют подъездную дорогу к Старому мосту

Горняк22
8 часов Ago

Её восстановление пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Фото: altairegion22.ru

Ремонт начали на  улице Парфенова в Барнауле, на участке от Старого моста до улицы Воровского. Эта дорога – единственный подъездной путь к мосту, капитальный ремонт которого планируют завершить в конце года. 

Работы ведёт подрядная организация «ПСК «Индустрия». Сейчас проводят фрезерование асфальтобетонного покрытия и готовят дорогу к установке новых бордюров.

В пресс-центре городской администрации уточняют, что сейчас по национальному проекту ведут работы еще на трех участках: это мосты через реку Власиху на улице Мамонтова и через реку Барнаулку на улице Челюскинцев, дорога по проезду Северному Власихинскому. Всего в 2021 году отремонтируют 23 участка дорог. Общий объем средств на реализацию нацпроекта в 2021 году составит 907,2 миллиона рублей.

Катунь24

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