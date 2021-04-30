ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Катунь24: Ветераны Великой Отечественной войны Алтайского края прошли комплексную диспансеризацию

Горняк22
8 часов Ago

Всего в Алтайском крае, по данным Министерства социальной защиты Алтайского края на 25 марта 2021 года, проживают около 13 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним по льготам, уточняет региональный Минздрав.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Уже несколько лет накануне Дня Победы их комплексно осматривают специалисты районных или городских поликлиник. Результаты осмотров и проведенных обследований вносятся в карту диспансерного наблюдения, в регистр участников Великой Отечественной войны. Затем врачи разрабатывают планы лечения, а результаты ежемесячно направляют в Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн, при необходимости госпитализируют.

«Учитывая возраст и боевые ранения, осмотр проводим на дому. Как правило, к ним выезжает бригада специалистов, состоящая из терапевта, хирурга, невролога, офтальмолога, а при необходимости – еще и уролога. Им выполняют ЭКГ, берут анализ крови», – говорит заведующая терапевтическим отделением № 3 Городской поликлиники № 14 Екатерина Якимова.

Особое внимание в регионе уделяется и обеспечению лекарственными средствами, в том числе осуществляется их доставка на дом. Регулярно обновляются регистры маломобильных граждан, проводится выписка рецептов на дому (при хроническом течении болезни на курс лечения до 3 месяцев). Реализация и отпуск лекарственных препаратов ведется в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях при центральных районных больницах, получивших лицензии на фармацевтическую деятельность. Маломобильным, одиноким гражданам доставка лекарственных средств на дом осуществляется бесплатно. В крае осуществляется еженедельный мониторинг выписанных и обеспеченных льготных рецептов.

С начала 2021 года ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям лиц выдано лекарственных препаратов на сумму 416,3 тыс. рублей. Маломобильным, одиноким гражданам – на сумму 258,1 тыс. рублей.   

Катунь24

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