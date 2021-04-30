Катунь24: В Минздраве Алтайского края рассказали, как будут работать в праздники пункты мобильной вакцинации от коронавируса

Информацию опубликовали в Instagram-аккаунте ведомства.

Фото: instagram.com/minzdravalt

Жители Алтайского края смогут поставить вакцину от коронавируса и в праздничные дни. На период с 1 по 10 мая 2021 года работа мобильных пунктов будет скорректирована следующим образом:

Пункт возле ТЦ «Весна» будет работать все праздничные дни с 10 до 16 часов.

Пункт возле ТЦ «Пионер» не работает 1, 2, 3 мая; работает 4 мая с 10 до 16 часов.

Пункт на площади Сахарова будет работать 1, 2, 3, а также 8, 9 и 10 мая с 10 до 16 часов.

Кроме того, пункт в поселке Южном прекращает свою работу с сегодняшнего дня, 29 апреля 2021 года.



Катунь24