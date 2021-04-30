Катунь24: В Алтайском крае изменится расписание пригородных поездов в майские выходные

Измененное расписание в праздничные дни опубликовали на сайте «Алтай-Пригород».

Фото: pixabay.com

Движение алтайских пригородных поездов изменено в связи с перераспределением пассажиропотока. Так, в мае 2021 года претерпевают изменения некоторые маршруты:

С 1 по 10 мая отменяются электропоезда:

– № 6021 сообщением Озерки – Барнаул (отправление 4:34, прибытие в 5:56);

– № 6101 сообщением Депо – Барнаул (отправление в 7:06, прибытие в 7:45);

– № 6020 сообщением Барнаул – Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);

– № 7105 сообщением Заринская – Барнаул (отправление в 6:50, прибытие в 8:25).

С 1 по 10 мая назначаются пригородные поезда:

– № 6127 сообщением Барнаул – Алейская (отправление в 10:41, прибытие в 13:21);

– № 6128 сообщением Алейская – Барнаул (отправление в 16:45, прибытие в 19:34).

3, 4 и 10 мая отменяется электропоезд:

– № 6776/6775 сообщением Сузун – Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).

3, 4 и 10 мая назначается электропоезд:

– № 6001 сообщением Озерки – Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).

4 мая отменяются пригородные поезда:

– № 6382 сообщением Барнаул – Овчинниково (отправление в 8:12, прибытие в 10:18);

– № 6381 сообщением Овчинниково – Барнаул (отправление в 13:42, прибытие в 15:35).

4 мая назначаются пригородные поезда:

– № 6384 сообщением Барнаул – Овчинниково (отправление в 8:12, прибытие в 10:18);

– № 6383 сообщением Овчинниково – Барнаул (отправление в 16:06, прибытие в 18:00);

– № 6386 сообщением Барнаул – Баюново (отправление в 9:27, прибытие в 10:44);

– № 6385 сообщением Баюново – Барнаул (отправление в 14:20, прибытие в 15:35).

4 и 7 мая назначаются пригородные поезда:

– № 6224 сообщением Барнаул – Заринская (отправление в 8:31, прибытие в 10:35);

– № 6227 сообщением Заринская – Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).

6 мая назначаются пригородные поезда:

– № 6111 сообщением Барнаул – Ребриха (отправление в 9:04, прибытие в 12:06);

– № 6112 сообщением Ребриха – Барнаул (отправление в 13:38, прибытие в 16:36).

11 мая отменяется электропоезд:

– № 6001 сообщением Озерки – Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).

11 мая назначается электропоезд:

– № 6776/6775 сообщением Сузун – Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).

Расписание остальных пригородных поездов остается без изменений.

Информацию о расписании движения пригородных поездов можно получить на сайте АО «Алтай-Пригород», по телефону +7 (3852) 29-21-68, а также в пригородных билетных кассах.

Катунь24