ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Катунь24: Виктор Томенко: С 2022 года необходимо увеличить размер матпомощи для жителей Алтайского края на подключение к природному газу

Горняк22
8 часов Ago

Губернатор края сегодня, 29 апреля, в своем выступлении с ежегодным отчетом о деятельности регионального правительства перед депутатами АКЗС рассказал об этой инициативе.

Фото: pixabay.com

Увеличения материальной помощи на подключение домов к природному газу коснется жителей края, которые не имеют финансовой возможности оплатить эту услугу в полном объеме. Предлагается повысить размер такой матпомощи, действующей в крае для социально необеспеченных категорий граждан, с 20 до 50 тысяч рублей.

«Я сегодня, пользуясь возможностью, с этой трибуны поручаю правительству и органам исполнительной власти ускорить работу в этом направлении, подготовить необходимые решения и учесть в расходах бюджета с 2022 года», — подчеркнул Виктор Томенко.

Катунь24

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