Катунь24: В Госдуму внесли законопроект об обязательном чипировании питомцев

Этот закон поможет людям более ответственно подходить к содержанию своих животных, заявили авторы.

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Авторами документа выступили законодатели из Госсобрания Башкортостана, пишет РИА Новости. Они предлагают изменить закон об ответственном обращении с животными.

В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас такая процедура предусмотрена только ветеринарным законодательством, однако на практике он не реализуется.

Чипирование, уверены авторы, сделает поиск потерявшегося питомца проще и позволит свободно путешествовать с домашними любимцами. Также новая норма разрешит привлекать к ответственности недобросовестного владельца, который выбросил животное на улицу.

Катунь24