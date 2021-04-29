ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Катунь24: В Алтайский край вернулся чёрный аист Роберт, вылупившийся в Косихинском районе в 2019 году

Горняк22
16 часов Ago

Птицу назвали в честь его земляка Роберта Рождественского. За судьбой аиста следил весь мир. 

  Фото: Катунь 24

В 2019 году орнитологи окольцевали и надели GPS-передатчики на лапы 19 птиц, в том числе на Роберта. Ежегодно алтайские черные аисты улетают зимовать в Индию, преодолевая около трёх тысяч километров в одну сторону. К концу прошлого года 16 из 19 окольцованных птиц перестали выходить на связь. Специалисты считают, что они погибли. Судьба ещё двух аистов под вопросом. И только датчик Роберта регулярно посылал сигналы о местонахождении аиста.

Передатчики позволяют получать точную информацию обо всех передвижениях птицы. Правда, её местоположение фиксируется один раз в день – в обед, а до наблюдателей сообщение доходит лишь к 22 часам. Поэтому вычислить точное местоположение птицы в конкретный момент сложно. Но то, что Роберт вернулся домой, известно наверняка.

«Роберт уже несколько дней как в Алтайском крае. Он по южной стороне Барнаульской ленты – ленточного бора: путешествует. Он примерно в тех местах, где и прошлое лето провёл», – рассказал Алексей Эбель, орнитолог.

Сейчас Роберт совершает перелёты по 50-100 км в день. Как только это расстояние сократится до 5-10 км, орнитологи выедут на его поиски. Они надеются, что в этом году аист сможет найти пару и вывести потомство.

Катунь24

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