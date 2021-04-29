ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Катунь24: В Госдуме предложили обнулять процент по ипотеке многодетным

Горняк22
16 часов Ago

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, представитель фракции «Единая Россия», предложил обнулять ипотеку для многодетных семей, сообщает Парламентская газета.

Фото: pixabay.com

По его мнению, такая мера поможет преодолеть демографический кризис.

«Надо двигаться к тому, чтобы с рождением третьего ребенка процент по ипотеке обнулялся. Это возможно сделать», — сказал он в интервью ТАСС.

Как отметил Толстой, многодетных семей в стране сегодня немного.

«Это, как говорят наши финансисты, абсолютно счетная позиция. Поэтому в их случае можно обойтись без этих процентов», — отметил парламентарий.

Если соответствующее решение будет принято, то банкам придется согласиться с новыми правилами.

«Проблема в том, что все считают, что банки — это какие-то святые коровы. Нет, это просто механизмы, которые контролируются непосредственно акционерами и государством. А у государства есть возможность устанавливать для банков правила. И эти правила мы будем устанавливать на законодательном уровне», — резюмировал он.

Катунь24

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