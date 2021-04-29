Катунь24: Владимир Путин наградил главврача барнаульского ковидного госпиталя

Главный врач барнаульской Городской больницы № 5 Ирина Вильгельм удостоилась звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

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Соответствующая информация опубликована в указе президента России от 27 апреля.

Медалью Луки Крымского за вклад в борьбу с COVID-19 наградили заведующих отделениями горбольницы № 5 Максима Бухтоярова и Евгения Коростелева, врача краевого госпиталя для ветеранов войн Арама Григоряна, медсестёр этого же госпиталя Людмилу Князеву, Оксану Савенко и Марину Сорокину, а также санитарку Оксану Кулакову, врача рубцовского филиала Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Татьяну Каракчееву, медсестру бийской горбольницы № 4 Гелену Серб и врача Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Наталью Шульгу.

Ещё один медик из Алтайского края, заведующий отделением КГБУЗ «Краевая клиническая больница» Владимир Мартыненко, получил звание заслуженного врача.

Катунь24