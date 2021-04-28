Катунь24: В барнаульской многодетной семье родился одиннадцатый ребёнок

Каждый малыш здесь долгожданный, а выписка из роддома — праздник. В гостях у семьи Брит побывала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В барнаульской многодетной семье родился одиннадцатый ребёнок

Весь арсенал первой необходимости тоже подготовлен: кофточки, шапочки, памперсы. Многодетная семья Брит к приезду мамы с новорожденным малышом готова. 22 апреля у Елены и Сергея появился на свет 11 ребенок.

На выписку из перинатального центра наряжаются, как на праздник. Детям не терпится быстрее увидеть брата. Встречать его и маму будут с шариками, цветами и песней.

Сергей признаётся: с каждым ребёнком все больше осознаёт ответственность. И делать для малышей хочется всё больше и больше. Первая встреча в роддоме — не исключение: это большой семейный праздник.

Старшей дочери Анжелике – 14 лет. Лидия до недавнего времени была самой младшей: ей 1 год и 8 месяцев. В этом звании её потеснил брат Самуил. По характеру спокойный и рассудительный мальчик, отмечает его мама.

Елена и Сергей детей не планируют. Они доверяют судьбе и рады каждому малышу. Возможно, 11 — это только начало для многодетной семьи Брит.

Катунь24