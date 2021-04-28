ГОРНЯК22 28.04.2021
Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае оказались самые дешёвые новостройки в России

Горняк22
8 часов Ago

Аналитики премии Urban Awards составили рейтинг самых дорогих и дешёвых квартир азиатской части России, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

Самое дорогое жильё обнаружили во Владивостоке. Квартиру площадью 252 квадратных метра на берегу бухты Золотой Рог можно приобрести за 68,23 млн рублей. Аналитики отмечают, что этой суммы хватило бы, чтобы купить трёхкомнатную квартиру на Кутузовском проспекте в Москве.

На втором месте оказалось жильё в ЖК Richmond Residence на улице Кирова в Новосибирске. За 43 млн рублей там продают двухуровневую квартиру площадью 250 квадратных метров. Третью строчку рейтинга дорогого жилья занял апарт-комплекс в Тюмени. Трёхуровневый пентхаус площадью 266 квадратных метров также стоит 43 миллиона рублей.

Самое же дешёвое строящееся жильё находится в Алтайском крае. Так, в Бийске можно купить студии за 1,25 млн рублей, а в Барнауле за 1,62 млн рублей. Примечательно, что возведением всех объектов занимается один и тот же застройщик.

Катунь24

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