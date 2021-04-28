Катунь24: В СГК уточнили, у кого, когда и на сколько летом отключат горячую воду в Барнауле

В 2021 году гидравлические испытания тепловых сетей проведут по новой схеме – поочередно по магистралям. Потому сроки отключения горячей воды летом сократятся до 14 дней.

Фото: sibgenco.online

В 2020 году этот период в Барнауле был сокращен на два дня по сравнению с 2019 годом. В 2021 году благодаря комплексу проведенных работ отключения по контуру ТЭЦ-3 сократятся еще на восемь дней, по контуру ТЭЦ-2 – на четыре, уточняют в пресс-службе СГК.

На ТЭЦ-3 испытания проведут отдельно по четырем магистралям. Кроме того, отключение воды на контурах этой теплоэлектросети пройдут в два этапа: сначала воду отключат на 10 дней, затем вернут и повторно отключат ещё на 4. Дополнительная остановка нужна для ремонта оборудования самой станции. Во время испытаний на сетях ТЭЦ-2 будут отключены все потребители сразу.

Для потребителей контура ТЭЦ-3 отключение горячей воды пройдёт:

с 11 по 20 мая, с 12 по 15 июля — по контуру магистрали № 31 для 108 тысяч жителей Индустриального района в границах улиц Попова, Северо-Западной, Гущина, Транзитной, Павловский тракт, Северный Власихинский проезд;

с 24 мая по 2 июня, с 12 по 15 июля — по контуру магистрали № 34 для 69 тысяч жителей Железнодорожного, Центрального и Индустриального районов в границах улиц Молодежной, Партизанской, Короленко, Челюскинцев, Змеиногорский тракт;

с 15 по 24 июня, с 12 по 15 июля — по контуру магистрали № 33 для 120 тысяч жителей Ленинского района в границах улиц Солнечная поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Попова и Павловский тракт;

с 28 июня по 7 июля, с 12 по 15 июля — по контуру магистрали № 32 для 87 тысяч жителей Индустриального и Железнодорожного районов в границах улиц Советской армии, Попова, Транзитной, Взлетной, Павловский тракт, а также пос. Новосиликатный и Южный.

Горячая вода по контуру ТЭЦ-2 будет отключена:

с 19 июля по 5 августа, из них: с 19 по 26 июля — для проведения гидравлических испытаний,

с 27 июля по 5 августа — для проведения ремонтов на поврежденных после испытаний участках.

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