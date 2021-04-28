Катунь24: В Барнауле отказались отдавать пустырь под застройку многоэтажками

Аукцион, на который были выставлены пустующие земли на улице Взлётной, 2г и 2д, отменили. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

Торги должны были состояться 17 мая. Площадь первого участка составляет 10 тысяч кв. м, второго – 15,9 тыс. кв. м. Один из них предназначен только для многоэтажной высотной жилой застройки, а второй допускает ещё и пристроенные или отдельно стоящие здания для учреждений дошкольного, начального и среднего общего образования.

Причина отмены торгов не указана. В администрации Барнаула объяснили это решение тем, что вскрылись некие обстоятельства, которые необходимо выяснить прежде, чем начинать процедуру торгов. Возможно, аукцион объявят повторно, однако неизвестно, когда это случится и случится ли вообще.

Стартовая стоимость первой территории начиналась на торгах с 15,44 млн рублей. Второй — 22 млн рублей.

Катунь24