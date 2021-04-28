ГОРНЯК22 28.04.2021
Алтайский край

Катунь24: В Барнауле отказались отдавать пустырь под застройку многоэтажками

Горняк22
8 часов Ago

Аукцион, на который были выставлены пустующие земли на улице Взлётной, 2г и 2д, отменили. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Фото: «Алтайский портал недвижимости»

Торги должны были состояться 17 мая. Площадь первого участка составляет 10 тысяч кв. м, второго – 15,9 тыс. кв. м. Один из них предназначен только для многоэтажной высотной жилой застройки, а второй допускает ещё и пристроенные или отдельно стоящие здания для учреждений дошкольного, начального и среднего общего образования.

Причина отмены торгов не указана. В администрации Барнаула объяснили это решение тем, что вскрылись некие обстоятельства, которые необходимо выяснить прежде, чем начинать процедуру торгов. Возможно, аукцион объявят повторно, однако неизвестно, когда это случится и случится ли вообще.

Стартовая стоимость первой территории начиналась на торгах с 15,44 млн рублей. Второй — 22 млн рублей.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Ключевский район: Губернатору Алтайского края продемонстрировали новую производственную линию по выпуску автоклавного бетона в Барнауле

Ключевский район: Губернатору Алтайского края продемонстрировали новую производственную линию по выпуску автоклавного бетона в Барнауле

Горняк22
8 часов Ago
Сегодня, 26 апреля, состоялось официальное открытие производственной площадки на заводе "Стройберг". Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края Фото Начало...
Ключевский район: Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Алтайского края в 2021 году увеличится на 4 миллиарда рублей

Ключевский район: Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Алтайского края в 2021 году увеличится на 4 миллиарда рублей

Горняк22
8 часов Ago
Об этом сегодня, 27 апреля, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил на торжественном мероприятии, посвящённом Дню местного самоуправления и 15-летию...

Читать по теме:

ВТОПЕ: